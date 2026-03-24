Ким Чен Ын заявил, что США совершают акты терроризма по всему миру

Соединённые Штаты стоят за актами государственного терроризма и агрессии по всему миру, заявил высший руководитель КНДР Ким Чен Ын в программной речи на первой сессии Верховного народного собрания республики 15-го созыва.
«Как уже было отмечено ранее, хотя сейчас США по всему миру совершают государственный терроризм и агрессивные действия…» — говорится в тексте его выступления, которое распространило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Глава государства отметил, что насилие и произвол со стороны Соединённых Штатов не подавили волю тех, кто стремится к независимости и равенству, сопротивляясь господству и подчинению. По словам лидера КНДР, напротив, действия США разжигают антиамериканские настроения.
Ким Чен Ын подчеркнул, что Корейская Народно-Демократическая Республика продолжит выполнять свою миссию и вести за собой «мировое движение за независимость». Он выразил уверенность, что силы, борющиеся за суверенитет, преодолеют нынешние испытания и одержат верх над гегемонией.
Лидер КНДР также убеждён, что создание «справедливого и равноправного многополярного мира» будет протекать более интенсивнее.
Напомним, в феврале 2025 года Ким Чен Ын заявил, что военный союз США, Японии и Южной Кореи нарушает баланс в регионе. Глава государства пояснил, что негативное влияние оказывают американские ядерные стратегические силы, развёрнутые на Корейском полуострове.