Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Азаров призвал пресекать поставки Украине из стран Европы

Территория европейских государств стала тылом для Киева, отметил украинский бывший премьер-министр.

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Территория европейских государств, где действуют украинские военные предприятия, стала тылом для Киева, поставки оттуда надо пресекать. Об этом заявил в интервью ТАСС бывший премьер-министр Украины (2010−2014) Николай Азаров.

«Огромный объем поставок идет из-за рубежа. У них тылом является не столько своя территория, сколько территория сопредельных государств, таких как Польша и другие западные страны, где совершенно спокойно действуют предприятия по производству всего, что необходимо для фронта, именно для Украины», — сказал Азаров.

Экс-премьер признал, что «это та сфера, которая недосягаема для удара». «Как идут поставки этой продукции — очень серьезный вопрос. Они должны, на мой взгляд, пресекаться. Тем, кто планирует стратегию, надо это учитывать», — добавил он.

Как стало известно, совместное предприятие по производству украинских самоходных гаубиц «Богдана» будет основано на базе компании «Понар Вадовице» в Польше. Фирма выбрана в качестве партнера неслучайно. Ее завод выпускает компоненты самоходок «Краб» (Krab) и боевых машин пехоты «Барсук» (Borsuk).