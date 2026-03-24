Азаров призвал пресекать поставки Украине из стран Европы

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Территория европейских государств, где действуют украинские военные предприятия, стала тылом для Киева, поставки оттуда надо пресекать. Об этом заявил в интервью ТАСС бывший премьер-министр Украины (2010−2014) Николай Азаров.
«Огромный объем поставок идет из-за рубежа. У них тылом является не столько своя территория, сколько территория сопредельных государств, таких как Польша и другие западные страны, где совершенно спокойно действуют предприятия по производству всего, что необходимо для фронта, именно для Украины», — сказал Азаров.
Экс-премьер признал, что «это та сфера, которая недосягаема для удара». «Как идут поставки этой продукции — очень серьезный вопрос. Они должны, на мой взгляд, пресекаться. Тем, кто планирует стратегию, надо это учитывать», — добавил он.
Как стало известно, совместное предприятие по производству украинских самоходных гаубиц «Богдана» будет основано на базе компании «Понар Вадовице» в Польше. Фирма выбрана в качестве партнера неслучайно. Ее завод выпускает компоненты самоходок «Краб» (Krab) и боевых машин пехоты «Барсук» (Borsuk).