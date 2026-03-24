Politico: администрация Трампа видит в спикере парламента Ирана нового лидера

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает спикера иранского парламента Мохаммада Багера Галибафа как возможного партнёра США и потенциального будущего лидера Ирана, пишет Politico со ссылкой на чиновников.
«64-летний… Галибаф… рассматривается по крайней мере частью сотрудников Белого дома как возможный партнёр, с которым можно работать… он мог бы возглавить Иран и вести переговоры с администрацией Трампа на следующем этапе войны», — говорится в публикации.
Отмечается, что Белый дом «не готов делать ставку на какого-то одного человека» и рассчитывает «проверить на прочность» сразу нескольких кандидатов, подыскивая того, кто будет готов заключить сделку.
«Он (Галибаф. — RT) — один из приоритетных вариантов», — сказал один из представителей администрации, подчеркнув, что никаких решений пока не принято.
Ранее Трамп заявил, что новый верховный лидер Ирана не сможет долго удерживаться у власти без одобрения Соединённых Штатов.