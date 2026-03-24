Юрист: сборы на подарки на работе должны быть исключительно добровольными

Если на работе предлагают сдать деньги на различные цели (подарки, корпоративы, совместные мероприятия и прочее), важно учесть, что такие сборы могут носить исключительно добровольный характер, предупредил в беседе с RT Александр Южалин, руководитель юридической практики в SuperJob.
«Законодательство Российской Федерации не даёт работодателю права требовать от работника (или обязать работника) сдать деньги на какие-либо цели. Также важно понимать, что работодатель не имеет права и удерживать из заработной платы работника какие-либо суммы на эти цели», — подчеркнул собеседник RT.
Трудовой кодекс Российской Федерации даёт исчерпывающий перечень оснований для удержаний, и подобные случаи там не указаны, отметил он.
«Если работодатель в нарушение требований закона необоснованно удержит что-то из заработной платы, это будет грубым нарушением требований законодательства России», — добавил специалист.
По его словам, если же работник сам не против поучаствовать в сборе средств на какие-либо «нерабочие» цели (например, на подарок, корпоратив и тому подобное), он может это сделать из личных средств.
«Однако важно отметить, что работодатель не может собирать средства в целях своей экономии. Например, закон устанавливает, что все медицинские осмотры работников должен оплачивать работодатель. Это означает, что работодатель не может переложить эту обязанность на самих работников ни в каком виде», — заключил эксперт.
