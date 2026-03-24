ЕАЭС: новые решения для логистики на фоне глобальных вызовов

Министр по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии Арзыбек Кожошев принял участие в заседании Интеграционного совета Российского союза промышленников и предпринимателей по взаимодействию с ЕЭК.

Источник: DKNews.kz

Встреча прошла 19 марта и была посвящена теме «Транспорт и логистика 2026: интеграция транзитом», передает DKNews.kz.

Фокус на логистике в условиях неопределенности.

В ходе выступления Кожошев обратил внимание на особенности функционирования транспортных комплексов стран ЕАЭС в текущей геополитической ситуации. По его словам, отрасль сталкивается с рядом вызовов, требующих совместной проработки.

Министр подчеркнул необходимость открытого диалога между участниками рынка:

выявление «узких мест» в логистике обсуждение проблемных вопросов поиск совместных решений адаптация к меняющимся условиям.

Стратегия до 2045 года.

Особое внимание было уделено долгосрочным документам, определяющим развитие интеграции в рамках союза. Речь идет о стратегических ориентирах, рассчитанных на десятилетия вперед.

Кожошев отметил значимость:

Декларации о развитии экономических процессов ЕАЭС до 2030 года ориентиров на период до 2045 года согласованной политики в транспортной сфере.

По его словам, эти документы формируют основу для устойчивого роста и интеграции транспортных систем стран-участниц.

Новая дорожная карта.

Министр также сообщил о подготовке проекта дорожной карты по реализации основных направлений транспортной политики на 2027−2029 годы.

Он подчеркнул, что будущий документ должен учитывать сразу несколько ключевых факторов:

глобальные изменения в логистике цифровизацию транспортных процессов развитие инфраструктуры привлечение дополнительных грузопотоков.

«Считаю, что новый документ должен быть системным: учитывать глобальные изменения и одновременно решать задачи по оптимизации и цифровизации транспортных комплексов, развитию инфраструктуры и стимулированию привлечения грузопотоков», — отметил Арзыбек Кожошев.

Кто участвовал во встрече.

Заседание прошло под председательством:

вице-президента Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Мурычева генерального директора АО «Объединенная транспортно-логистическая компания — Евразийский железнодорожный альянс» Алексея Грома.

Участники обсудили перспективы развития транспортно-логистического сотрудничества и интеграции в регионе.