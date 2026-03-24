ЕАЭС: новые решения для логистики на фоне глобальных вызовов

Встреча прошла 19 марта и была посвящена теме «Транспорт и логистика 2026: интеграция транзитом», передает DKNews.kz.
Фокус на логистике в условиях неопределенности.
В ходе выступления Кожошев обратил внимание на особенности функционирования транспортных комплексов стран ЕАЭС в текущей геополитической ситуации. По его словам, отрасль сталкивается с рядом вызовов, требующих совместной проработки.
Министр подчеркнул необходимость открытого диалога между участниками рынка:
выявление «узких мест» в логистике обсуждение проблемных вопросов поиск совместных решений адаптация к меняющимся условиям.
Стратегия до 2045 года.
Особое внимание было уделено долгосрочным документам, определяющим развитие интеграции в рамках союза. Речь идет о стратегических ориентирах, рассчитанных на десятилетия вперед.
Кожошев отметил значимость:
Декларации о развитии экономических процессов ЕАЭС до 2030 года ориентиров на период до 2045 года согласованной политики в транспортной сфере.
По его словам, эти документы формируют основу для устойчивого роста и интеграции транспортных систем стран-участниц.
Новая дорожная карта.
Министр также сообщил о подготовке проекта дорожной карты по реализации основных направлений транспортной политики на 2027−2029 годы.
Он подчеркнул, что будущий документ должен учитывать сразу несколько ключевых факторов:
глобальные изменения в логистике цифровизацию транспортных процессов развитие инфраструктуры привлечение дополнительных грузопотоков.
«Считаю, что новый документ должен быть системным: учитывать глобальные изменения и одновременно решать задачи по оптимизации и цифровизации транспортных комплексов, развитию инфраструктуры и стимулированию привлечения грузопотоков», — отметил Арзыбек Кожошев.
Кто участвовал во встрече.
Заседание прошло под председательством:
вице-президента Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Мурычева генерального директора АО «Объединенная транспортно-логистическая компания — Евразийский железнодорожный альянс» Алексея Грома.
Участники обсудили перспективы развития транспортно-логистического сотрудничества и интеграции в регионе.