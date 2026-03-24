В зоне СВО апробируют дрон «Воробей-10» для сброса термобарических боеприпасов

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Октокоптер «Воробей-10», предназначенный для сброса термобарических боеприпасов, пройдет апробацию в зоне спецоперации. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор КБ «Спектр» Андрей Братеньков.
«Наш новый аппарат “Воробей-10” предназначен для сброса термобарических боеприпасов, также может использоваться для доставки. Дрон создан на бесколлекторных моторах 3115 −900kv, которые серийно производятся компанией “Горный-ЦОТ”. Это полноценный октокоптер, летающий на восьми моторах. Соответственно, если один двигатель будет выведен из работоспособности, то беспилотник все равно продолжит лететь. Машина получилась очень надежной, живучей, ремонтопригодной — все комплектующие российского производства. В ближайшее время дрон будет направлен на боевую апробацию в зону СВО», — заявил Братеньков.
Дальность применения «Воробья-10» — около 15 км, полезная нагрузка — до 10 кг. «Соответственно, такая рабочая дистанция позволит обеспечить штурмовые группы не таким грузоподъемным октокоптером как наш “Воробей-15”, но вместе с тем достаточно мощным по грузоподъемности и дальности применения беспилотником», — отметил специалист.
Ранее КБ «Спектр» сообщало о начале серийного производства многоцелевого дрона-бомбардировщика «Воробей-15» для нужд СВО.