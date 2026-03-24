В зоне СВО апробируют дрон «Воробей-10» для сброса термобарических боеприпасов

«Наш новый аппарат “Воробей-10” предназначен для сброса термобарических боеприпасов, также может использоваться для доставки. Дрон создан на бесколлекторных моторах 3115 −900kv, которые серийно производятся компанией “Горный-ЦОТ”. Это полноценный октокоптер, летающий на восьми моторах. Соответственно, если один двигатель будет выведен из работоспособности, то беспилотник все равно продолжит лететь. Машина получилась очень надежной, живучей, ремонтопригодной — все комплектующие российского производства. В ближайшее время дрон будет направлен на боевую апробацию в зону СВО», — заявил Братеньков.