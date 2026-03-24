ПВО Киева могли усилить для возможной обороны резиденции Зеленского

Командование Вооруженных сил Украины перебросило часть зенитно-ракетных комплексов из Харьковской области в Киевскую, сообщает ТАСС со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко.

По его данным, системы ПВО западного производства уже размещены в районах Василькова и Борисполя и заступили на боевое дежурство.

Как утверждается, переброска привела к снижению уровня противовоздушной защиты Харьковской области, при этом оборона вблизи Киева была усилена.

Марочко также заявил, что решение о передислокации комплексов, по его оценке, могло быть принято на уровне руководства страны.

Читайте также: Экс-премьер Украины сообщил об отсутствии новых объектов ВПК в стране.