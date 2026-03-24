В западной части Украины прогремели взрывы

Напомним, что в Киеве и Киевской области были введены экстренные отключения электроэнергии. Как сообщил энергохолдинг ДТЭК в своем Telegram-канале, соответствующее решение принято по распоряжению компании «Укрэнерго». В связи с этим, как отмечается в сообщении, графики отключений в данный момент не действуют.