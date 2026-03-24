Экс-премьер Украины назвал Европу тылом ВСУ и призвал перекрыть поставки

Европейские страны, где размещены предприятия, связанные с украинским оборонным производством, фактически выполняют роль тыловой базы для Киева, сообщает ТАСС со ссылкой на бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова.
По его оценке, значительная часть поставок для нужд Украины поступает из-за рубежа, включая территорию Польши и других западных государств, где функционируют производственные площадки, ориентированные на военные нужды.
Азаров отметил, что такие объекты находятся вне зоны досягаемости для ударов. При этом он указал на необходимость учитывать маршруты поставок при стратегическом планировании.
В качестве примера приводится создание совместного предприятия по выпуску самоходных гаубиц «Богдана» на базе польской компании «Понар Вадовице». Предприятие специализируется на производстве компонентов для артиллерийских систем «Краб» и боевых машин пехоты «Барсук».
