Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Средства ПВО за ночь уничтожили два БПЛА ВСУ над Тульской областью

Российские средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили два беспилотных летательных аппарата ВСУ в небе над Тульской областью.

Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев, уточнив, что пострадавших нет.

«По предварительной информации, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано», — написал он в своём Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что военнослужащие армии России в Севастополе отражают атаку ВСУ, над морем сбита одна воздушная цель.

