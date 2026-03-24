Средства ПВО за ночь уничтожили два БПЛА ВСУ над Тульской областью

Российские средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили два беспилотных летательных аппарата ВСУ в небе над Тульской областью.
Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев, уточнив, что пострадавших нет.
«По предварительной информации, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано», — написал он в своём Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что военнослужащие армии России в Севастополе отражают атаку ВСУ, над морем сбита одна воздушная цель.
