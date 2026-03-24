Морпех в одиночку захватил дзот ВСУ и ликвидировал двух пулеметчиков

Внутри долговременной огневой точки, которая, по словам бойца, сохранилась еще со времен Второй мировой войны, находились два украинских пулеметчика. Они вели плотный огонь, сдерживая продвижение российских подразделений. Несмотря на то, что по позиции работала артиллерия, танки, минометы и беспилотники, подавить укрепление не удавалось.