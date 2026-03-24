Военнослужащий морской пехоты, действующий в интересах группировки войск «Центр» на добропольском направлении в ДНР, рассказал РИА Новости о подвиге своего сослуживца. По словам стрелка отряда «БАРС-22 Тигр» 55-й гвардейской дивизии с позывным «Охало», российский морпех в одиночку ликвидировал огневую точку противника.
Внутри долговременной огневой точки, которая, по словам бойца, сохранилась еще со времен Второй мировой войны, находились два украинских пулеметчика. Они вели плотный огонь, сдерживая продвижение российских подразделений. Несмотря на то, что по позиции работала артиллерия, танки, минометы и беспилотники, подавить укрепление не удавалось.
Тогда российский военнослужащий, вооружившись гранатами, ночью под пулеметным огнем преодолел открытое пространство и подобрался к дзоту. Забросив внутрь гранаты, он уничтожил обоих боевиков и взял огневую точку под контроль.
