В ВСУ угрожали расстрелом пытавшимся сбежать мобилизованным

ДОНЕЦК, 24 мар — РИА Новости. Украинских мобилизованных, которые хотели сбежать с учебного полигона в селе Подлесное Днепропетровской области, ставили к стенке, стреляли и угрожали настоящим расстрелом в случае повторного побега, сообщил РИА Новости пленный Дмитрий Литвин.
Литвина на Украине осудили на семь с половиной лет за непреднамеренное убийство, в тюрьме он подписал контракт с первым отдельным штурмовым полком ВСУ «Да Винчи», который ранее формировался из боевиков «Правого сектора»* (признан террористическим и запрещен в РФ).
«Знаю такие случаи, когда по ним (мобилизованным в ВСУ — ред.) стреляли. Их привозили на полигон, если они хотели убежать, их брали, ставили к стенке и стреляли по ним», — сказал пленный.
Он добавил, что этими действиями руководство учебного полигона пыталось запугать мобилизованных и угрожало им настоящим расстрелом в случае повторного побега.
