Трамп во вторник примет участие в приведении к присяге нового главы МВБ США

ВАШИНГТОН, 24 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во вторник примет участие в церемонии приведения к присяге нового министра внутренней безопасности Маркуйэна Маллина, следует из распространенного Белым домом расписания.
Как ожидается, мероприятие пройдет в Овальном кабинете Белого дома в 13.30 (20.30 мск).
Американский лидер также примет участие в закрытых совещаниях по политическим вопросам в 14.00 и 16.00 (21.00 и 23.00 мск). В 17.00 (00.00 мск в среду) Трамп примет участие в закрытой церемонии подписания документов.
Ранее сенат США утвердил сенатора Маллина на пост министра внутренней безопасности страны.
Его предшественница Кристи Ноэм лишилась должности на фоне гибели двоих протестующих против рейдов антимигрантской полиции в Миннесоте. Офицер службы иммиграционного и таможенного контроля Соединенных Штатов (ICE) 7 января смертельно ранил женщину, которая отказалась выйти из машины и, по утверждению правоохранителей, пыталась задавить сотрудника службы, при этом 24 января застрелили еще одного протестующего, у которого офицеры пограничного патруля нашли оружие. Отставка Ноэм стала первым для нынешнего срока американского президента Дональда Трампа увольнением министра.