Монархии Персидского залива недовольны ролью США в эскалации конфликта

По данным издания, арабские государства считают, что их позиция не учитывается при принятии решений в Вашингтоне. Это, как утверждается, приводит к ответным ударам по их территории.
Источники указывают, что страны региона рассчитывали повлиять на позицию США и добиться отказа Израиля от атак на энергетическую инфраструктуру Ирана. Однако, по их оценке, американская сторона поддержала удар по газовому месторождению Южный Парс.
18 марта в иранской провинции Бушер на ряде объектов месторождения произошли пожары после атак, о чем сообщили местные власти. После этого Корпус стражей исламской революции заявил о намерении нанести удары по нефтегазовой инфраструктуре стран региона.
Вскоре компания Qatar Energy сообщила о ракетном обстреле промышленной площадки в Рас-Лаффане. По данным Минобороны Катара, удар был нанесен с территории Ирана. В ночь на 19 марта объект вновь подвергся атаке, что привело к новому крупному возгоранию.
