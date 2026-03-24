Монархии Персидского залива недовольны ролью США в эскалации конфликта

Монархии Персидского залива выразили недовольство действиями США при проведении операции против Ирана, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, арабские государства считают, что их позиция не учитывается при принятии решений в Вашингтоне. Это, как утверждается, приводит к ответным ударам по их территории.

Источники указывают, что страны региона рассчитывали повлиять на позицию США и добиться отказа Израиля от атак на энергетическую инфраструктуру Ирана. Однако, по их оценке, американская сторона поддержала удар по газовому месторождению Южный Парс.

18 марта в иранской провинции Бушер на ряде объектов месторождения произошли пожары после атак, о чем сообщили местные власти. После этого Корпус стражей исламской революции заявил о намерении нанести удары по нефтегазовой инфраструктуре стран региона.

Вскоре компания Qatar Energy сообщила о ракетном обстреле промышленной площадки в Рас-Лаффане. По данным Минобороны Катара, удар был нанесен с территории Ирана. В ночь на 19 марта объект вновь подвергся атаке, что привело к новому крупному возгоранию.

Читайте также: ЕС не пустит корабли в Ормузский пролив, пока идет иранский конфликт.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше