Сальдо назвал охотой на ведьм преследование жителей Херсона со стороны Киева

ГЕНИЧЕСК, 24 марта. /ТАСС/. Поголовные проверки жителей Херсона на связи с Россией со стороны киевского режима являются «охотой на ведьм», лишенной какой-либо процессуальной основы, заявил ТАСС губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Ранее глава региона сообщил ТАСС, что военнослужащие Вооруженных сил Украины получили разрешение на «превентивный» обыск и допрос оставшихся в Херсоне жителей как возможных сторонников России.
«Если раньше правоохранительные органы на Украине хотя бы пытались изобразить объективное следствие, проверяя лишь жителей, каким-то образом связанных с Россией, то теперь на правобережье началась откровенная охота на ведьм», — сказал Сальдо.
В конце февраля губернатор охарактеризовал как нервную и изматывающую для жителей обстановку в подконтрольном ВСУ Херсоне из-за проблем с отоплением. При этом самым болезненным для жителей города он назвал страх из-за принудительной мобилизации и постоянных проверок документов.