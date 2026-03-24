Сальдо назвал охотой на ведьм преследование жителей Херсона со стороны Киева

Губернатор Херсонской области отметил, что раньше правоохранительные органы на Украине «хотя бы пытались изобразить объективное следствие».

ГЕНИЧЕСК, 24 марта. /ТАСС/. Поголовные проверки жителей Херсона на связи с Россией со стороны киевского режима являются «охотой на ведьм», лишенной какой-либо процессуальной основы, заявил ТАСС губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Ранее глава региона сообщил ТАСС, что военнослужащие Вооруженных сил Украины получили разрешение на «превентивный» обыск и допрос оставшихся в Херсоне жителей как возможных сторонников России.

«Если раньше правоохранительные органы на Украине хотя бы пытались изобразить объективное следствие, проверяя лишь жителей, каким-то образом связанных с Россией, то теперь на правобережье началась откровенная охота на ведьм», — сказал Сальдо.

В конце февраля губернатор охарактеризовал как нервную и изматывающую для жителей обстановку в подконтрольном ВСУ Херсоне из-за проблем с отоплением. При этом самым болезненным для жителей города он назвал страх из-за принудительной мобилизации и постоянных проверок документов.