Semafor: Израиль не участвует в возможных переговорах Вашингтона с Тегераном

Как написал президент США в Truth Social, Вашингтон и Тегеран в течение последних двух дней провели «очень хорошие и продуктивные переговоры» о прекращении боевых действий. По его словам, консультации «продолжатся в течение недели». Якобы в связи с этим глава администрации США распорядился на пять дней отложить возможное нанесение ударов по объектам энергетической инфраструктуры Ирана.