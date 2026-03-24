Semafor: Израиль не участвует в возможных переговорах Вашингтона с Тегераном

По их утверждению, к переговорам причастны американский спецпосланник Стивен Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер, кроме того, в случае необходимости к ним могут подключить вице-президента Джей Ди Вэнса. Израиль же получает от Вашингтона информацию по этому вопросу.
Как написал президент США в Truth Social, Вашингтон и Тегеран в течение последних двух дней провели «очень хорошие и продуктивные переговоры» о прекращении боевых действий. По его словам, консультации «продолжатся в течение недели». Якобы в связи с этим глава администрации США распорядился на пять дней отложить возможное нанесение ударов по объектам энергетической инфраструктуры Ирана.
Между тем официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил информационному агентству IRNA, что Тегеран не проводил никаких переговоров с Вашингтоном, но изложил свою позицию посредникам.