Власти Южной Кореи призвали КНДР воздержаться от «враждебной риторики»

СЕУЛ, 24 марта. /ТАСС/. Правительство Республики Корея призывает КНДР к мирному сосуществованию и заявляет о деструктивности «враждебной риторики». Такую позицию обозначили в администрации южнокорейского президента, комментируя высказывания лидера народно-демократической республики Ким Чен Ына.
«Правительство считает, что постоянная враждебная риторика не способствует мирному сосуществованию», — привело агентство Yonhap заявление администрации. «Дорога к совместному процветанию Юга и Севера и стабильности на Корейском полуострове лежит через диалог и сотрудничество, а не враждебность и конфликт», — добавили в Сеуле. Южнокорейское правительство заявило, что продолжит последовательно проводить курс на мирное сосуществование на Корейском полуострове.
На заседании Верховного народного собрания (парламент) лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что в Пхеньяне будут считать Республику Корея «самым враждебным государством». Председатель государственных дел подтвердил курс на укрепление ядерных сил. По его словам, «ядерный щит» гарантирует развитие государства во всех сферах, включая культуру и экономику.
В Министерстве обороны Республики Корея на просьбу прокомментировать укрепление ядерного арсенала Пхеньяна и отсутствие такового у Сеула заявили, что следят за действиями КНДР и поддерживают оборону вместе с США.