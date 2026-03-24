Подпавший под санкции Евросоюза французский журналист Адриан Боке, имеющий также российское гражданство, рассказал РИА Новости, что подвергся пыткам во Франции после того, как опубликовал репортажи из Донбасса, в которых доказал, что поставляемое на Украину французское оружие используется для убийств мирных жителей.
По словам журналиста, на месте обстрела в Донбассе он обнаружил фрагмент снаряда ВСУ и по серийному номеру установил, что тот был французского производства.
«Я снял доказательство того, что французское оружие используется, чтобы убивать мирных жителей: тогда погибли восемь гражданских. (Президент Франции Эммануэль. — RT) Макрон утверждал, что оружие Украине передаётся для обороны, а не для атаки», — сказал собеседник агентства.
Боке отметил, что подготовил не менее 40 репортажей, в том числе о гибели мирных жителей России в результате действий украинских войск и о применяемом ВСУ вооружении.
«Через три дня после этого (возвращения во Францию. — RT) полиция арестовала меня. Меня посадили в тюрьму, меня пытали», — сказал журналист.
Он заявил, что из-за пыток попал в больницу. По его словам, во Франции во время госпитализации полицейский надзор прекращается, благодаря чему ему удалось сбежать.
Ранее Боке сообщил, что выехал из Европы и через дружественную России страну пытается добраться до Москвы.