Журналист Боке рассказал, что его пытали во Франции из-за репортажей о Донбассе

Подпавший под санкции Евросоюза французский журналист Адриан Боке, имеющий также российское гражданство, рассказал РИА Новости, что подвергся пыткам во Франции после того, как опубликовал репортажи из Донбасса, в которых доказал, что поставляемое на Украину французское оружие используется для убийств мирных жителей.

По словам журналиста, на месте обстрела в Донбассе он обнаружил фрагмент снаряда ВСУ и по серийному номеру установил, что тот был французского производства.

«Я снял доказательство того, что французское оружие используется, чтобы убивать мирных жителей: тогда погибли восемь гражданских. (Президент Франции Эммануэль. — RT) Макрон утверждал, что оружие Украине передаётся для обороны, а не для атаки», — сказал собеседник агентства.

Боке отметил, что подготовил не менее 40 репортажей, в том числе о гибели мирных жителей России в результате действий украинских войск и о применяемом ВСУ вооружении.

«Через три дня после этого (возвращения во Францию. — RT) полиция арестовала меня. Меня посадили в тюрьму, меня пытали», — сказал журналист.

Он заявил, что из-за пыток попал в больницу. По его словам, во Франции во время госпитализации полицейский надзор прекращается, благодаря чему ему удалось сбежать.

Ранее Боке сообщил, что выехал из Европы и через дружественную России страну пытается добраться до Москвы.

