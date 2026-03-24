Глава Колумбии обвинил предшественника в авиакатастрофе

БУЭНОС-АЙРЕС, 24 марта. /ТАСС/. Президент Колумбии Густаво Петро возложил ответственность за крушение военно-транспортного самолета Hercules C-130 на своего предшественника Ивана Дуке, по решению которого для вооруженных сил был приобретен у США самолет, использовавшийся с 1983 года.
«В 2020 году они купили металлолом, который теперь упал. Почему они не купили такой же новый самолет, как машины и квартиры, которые они покупают для себя? Они покупают убожество, потому что знают, что этот мусор будут использовать молодые люди из бедных слоев, пытающиеся защитить родину», — написал он в X.
Петро также попросил министров своего правительства ускорить покупку новой техники.
Hercules C-130 потерпел крушение вскоре после взлета в муниципалитете Пуэрто-Легисамо на юге Колумбии. На видеокадрах, которые показал в эфире телеканал Caracol, видно, что самолет начал падать, не набрав большую высоту. Причины происшествия пока не установлены. Министерство обороны исключило версию, согласно которой по самолету могла ударить одна из действующих в стране вооруженных группировок.
В своем сообщении Петро подтвердил гибель 34 военных. В то же время телеканал Caracol ранее со ссылкой на военных сообщил, что в результате крушения погибли 66 человек, в больницах находятся 57. Всего на борту находилось более 120 военнослужащих.