Глава Колумбии обвинил предшественника в авиакатастрофе

Густаво Петро заявил, что Иван Дуке приобрел у США использовавшийся с 1983 года самолет.

БУЭНОС-АЙРЕС, 24 марта. /ТАСС/. Президент Колумбии Густаво Петро возложил ответственность за крушение военно-транспортного самолета Hercules C-130 на своего предшественника Ивана Дуке, по решению которого для вооруженных сил был приобретен у США самолет, использовавшийся с 1983 года.

«В 2020 году они купили металлолом, который теперь упал. Почему они не купили такой же новый самолет, как машины и квартиры, которые они покупают для себя? Они покупают убожество, потому что знают, что этот мусор будут использовать молодые люди из бедных слоев, пытающиеся защитить родину», — написал он в X.

Петро также попросил министров своего правительства ускорить покупку новой техники.

Hercules C-130 потерпел крушение вскоре после взлета в муниципалитете Пуэрто-Легисамо на юге Колумбии. На видеокадрах, которые показал в эфире телеканал Caracol, видно, что самолет начал падать, не набрав большую высоту. Причины происшествия пока не установлены. Министерство обороны исключило версию, согласно которой по самолету могла ударить одна из действующих в стране вооруженных группировок.

В своем сообщении Петро подтвердил гибель 34 военных. В то же время телеканал Caracol ранее со ссылкой на военных сообщил, что в результате крушения погибли 66 человек, в больницах находятся 57. Всего на борту находилось более 120 военнослужащих.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше