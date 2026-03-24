Kyodo: в Японии сформировали эскадру ВМС для действий в районе Тайваня

В объединение включили надводные корабли, минные тральщики и вспомогательные суда для быстрой переброски десанта, сообщило агентство.

ТОКИО, 24 марта. /ТАСС/. ВМС Японии сформировали новую объединенную эскадру, которая призвана действовать у примыкающих к Тайваню островов в Восточно-Китайском море. В нее включены надводные корабли, минные тральщики и вспомогательные суда для быстрой переброски десанта, сообщило информационное агентство Kyodo.

Объединенная эскадра со штабом на базе ВМС Сасебо на острове Кюсю будет действовать в тесном взаимодействии с десантными амфибийными подразделениями сухопутных сил.

Власти Японии в последнее время активно укрепляют острова на крайнем юго-западе страны в Восточно-Китайском море, ссылаясь на рост военной активности КНР в этом районе. В частности, там размещают противокорабельные и зенитные ракеты, радарные станции и строят убежища с запасами продовольствия и воды.

В ноябре 2025 года премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила, что будет воспринимать военный конфликт у Тайваня как повод для применения силы. КНР расценила эти слова как прямую угрозу и грубое вмешательство в свои внутренние дела.

Тайвань: остров, вокруг которого кипят политические страсти
Остров Тайвань известен своей развитой экономикой, мощной индустрией высоких технологий и живописной природой, которая сочетает в себе современные мегаполисы и горные массивы. Конфликт вокруг его статуса остается одним из главных источников противостояния в Восточной Азии: собрали главное об этом необычном регионе.
