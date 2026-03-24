Kyodo: в Японии сформировали эскадру ВМС для действий в районе Тайваня

Власти Японии в последнее время активно укрепляют острова на крайнем юго-западе страны в Восточно-Китайском море, ссылаясь на рост военной активности КНР в этом районе. В частности, там размещают противокорабельные и зенитные ракеты, радарные станции и строят убежища с запасами продовольствия и воды.