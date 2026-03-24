ТАСС: бригаде ВСУ в Сумской области отменили ротации и отпуска

Командование украинского 14-го армейского корпуса безуспешно пытается остановить продвижение группировки войск «Север», сообщили в российских силовых структурах.

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Командование 14-го армейского корпуса (АК) ВСУ отменило 119-й отдельно бригаде теробороны отпуска и ротации в Сумской области. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

«Командование 14-го АК безуспешно пытается остановить продвижение “Северян” на данном участке фронта до прибытия комиссии из Генштаба ВСУ. Противник продолжает формировать сводные боевые группы из солдат 119-й отдельной бригады теробороны и пограничников 5-го погранотряда, которым отменили все плановые ротации и отпуска», — сказал собеседник агентства.

Ранее силовики сообщили, что командование 14-го армейского корпуса ВСУ обвиняется Генштабом, военной контрразведкой и Государственным бюро расследований (ГБР) Украины в подаче ложных докладов о положении украинской армии в Сумской области.