Токио формирует ударную эскадру у границ Тайваня на фоне активности КНР

ВМС Японии сформировали новую объединенную эскадру для действий в районе островов, прилегающих к Тайваню в Восточно-Китайском море, сообщает агентство Kyodo.
Соединение базируется на военно-морской базе Сасебо на острове Кюсю. В его состав вошли надводные корабли, минные тральщики и вспомогательные суда, предназначенные в том числе для быстрой переброски десантных подразделений.
Эскадра будет действовать в координации с амфибийными частями сухопутных сил, что предполагает усиление возможностей по проведению десантных операций.
На фоне роста военной активности Китая в регионе Япония усиливает оборону юго-западных островов. В этих районах размещаются противокорабельные и зенитные ракетные системы, радиолокационные станции, а также создаются укрытия с запасами продовольствия и воды.
Ранее, в ноябре 2025 года, премьер-министр Санаэ Такаити заявляла о готовности рассматривать возможный конфликт вокруг Тайваня как основание для применения силы. В Пекине такие заявления расценили как вмешательство во внутренние дела страны.
Читайте также: ЕС не пустит корабли в Ормузский пролив, пока идет иранский конфликт.