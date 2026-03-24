В Иране заявили, что конфликт будет продолжаться до снятия санкций с Тегерана

Член высшего совещательного органа Ирана Мохсен Резаи заявил, что Иран не прекратит боевые действия, пока с него не будут сняты «все санкции».
«Война будет продолжаться до получения полной компенсации ущерба, отмены всех экономических санкций и получения международных юридических гарантий невмешательства США во внутренние дела Ирана», — цитирует его агентство Fars.
Ранее Резаи заявил, что для завершения конфликта Тегерану необходимо получить от США компенсации за нанесённый ущерб, а также гарантии вывода американских сил из зоны Персидского залива.
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.