Президент Колумбии связал катастрофу Hercules С-130 с решением предшественника

Президент Колумбии Густаво Петро возложил ответственность за крушение военно-транспортного самолета Hercules C-130 на решения предыдущей администрации, следует из его заявления в соцсети X.
По его словам, самолет был приобретен в 2020 году у США и ранее эксплуатировался с 1983 года. Глава государства заявил, что техника не соответствовала необходимому уровню.
Крушение произошло вскоре после взлета в муниципалитете Пуэрто-Легисамо на юге страны. По данным телеканала Caracol, воздушное судно начало терять высоту практически сразу после отрыва от земли.
Причины происшествия официально не установлены. Министерство обороны Колумбии исключило версию атаки со стороны вооруженных группировок.
Петро подтвердил гибель 34 военнослужащих. Ранее Caracol со ссылкой на военных сообщал о 66 погибших и 57 раненых. Всего на борту находилось более 120 человек.
Президент также поручил правительству ускорить обновление парка военной техники.
