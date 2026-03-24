ТАСС: ВСУ перебросили в Сумскую область новое подразделение инженеров

Противник использует их также в дежурствах на опорных пунктах, сообщили в российских силовых структурах.

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Командование ВСУ перебросило в Сумскую область подразделения 808-й отдельной бригады поддержки (инженерные войска). Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

«Командование ВСУ безуспешно стремится остановить наше продвижение в Сумском районе. На данный участок фронта переброшены подразделения 808-й отдельной бригады поддержки (инженерные войска)», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что «на фоне нехватки личного состава украинские военные инженеры не только участвуют в оборудовании позиций, но и направляются на дежурства на опорные пункты».