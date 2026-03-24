China Daily: США должны смягчить свою позицию по Ирану ради прекращения огня

ПЕКИН, 24 марта. /ТАСС/. США следует смягчить свою бескомпромиссную позицию в отношении Ирана, прежде чем окно для переговоров и мира захлопнется. Такое мнение приводится в редакционной статье газеты China Daily, в качестве комментария к сообщениям о том, что Вашингтон и Тегеран обменялись через посредников предложениями по урегулированию конфликта.
«Мир затаил дыхание в надежде, что будут переговоры, которые приведут к прекращению огня и открытию Ормузского пролива. Угроза США нанести удары по энергетическим объектам Ирана, если Тегеран не откроет пролив, еще больше усилила глобальные опасения по поводу энергоснабжения и влияния на мировую экономику. Таким образом, прекращение огня и мирные переговоры между США и Ираном были бы желанны. США, как сторона, начавшая конфликт, должна вести переговоры рационально и прагматично, чтобы показать готовность вести диалог добросовестно. Если открывается новый дипломатический канал, Вашингтону необходимо смягчить ранее бескомпромиссную позицию и стремиться к прекращению огня, прежде чем окно для мира захлопнется», — пишет издание.
Газета обращает внимание на то, что несмотря на существенную разницу в подходах сторон к вопросу прекращения огня, последние сообщения указывают на возможные усилия по открытию диалога. При этом, констатирует издание, США испытывают все большее давление со стороны своих союзников в Европе и Персидском заливе, которые настаивают на прекращении конфликта, однако фактором непредсказуемости остается Израиль.
«Ожидания США заключались в быстрой войне и смене режима, но ничего из этого не произошло. Вопросы, такие как какие цели и планы по их достижению, а также при каких условиях война должна быть завершена, остаются без ответа. Тем временем различия между США и Израилем по приоритетам, готовности к риску и долгосрочным целям становятся все более очевидными. Тель-Авив, безусловно, будет осведомлен о ведении любых переговоров. Он остается “дикой картой”, поскольку его цели отличаются от целей США. С учетом того, что региональные последствия конфликта угрожают втянуть США в еще одно дорогостоящее участие, включая потенциально катастрофические последствия наземной операции, США рискуют понести дополнительные потери, если позволят Израилю вести их дальше в пропасть», — говорится в комментарии.
Спорная ситуация с переговорами.
Как написал 23 марта президент США Дональд Трамп в Truth Social, Вашингтон и Тегеран в течение последних двух дней провели «очень хорошие и продуктивные переговоры» о прекращении боевых действий. По его словам, консультации «продолжатся в течение недели». Якобы в связи с этим глава администрации США распорядился на пять дней отложить возможное нанесение ударов по объектам энергетической инфраструктуры Ирана.
Между тем официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил информационному агентству IRNA, что Тегеран не проводил никаких переговоров с Вашингтоном, но изложил свою позицию посредникам.
28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав Израиль. Ударам также подверглись военные объекты США в Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.