Операторы БПС РФ уничтожили более 550 солдат ВСУ в Харьковской области

БЕЛГОРОД, 24 марта. /ТАСС/. Операторы FPV-дронов 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» уничтожили более 550 украинских солдат в Харьковской области в течение марта. Благодаря этому удалось снизить ротационный потенциал ВСУ, сообщил ТАСС начальник отделения планирования и противодействия БПС группировки войск с позывным Карта.
«Операторы беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки войск “Север” в течение марта уничтожили более 550 боевиков ВСУ в Харьковской области. Огневое поражение личного состава позволило расчетам нарушить систему управления и снизить ротационный потенциал передовых подразделений противника. В ходе уничтожения были задействованы FPV-дроны на оптоволоконном и цифровом управлении», — рассказал он.
Карта добавил, что живая сила ВСУ была поражена на опорных пунктах и позициях, а также во время внутренней ротации с помощью автомобильной техники.