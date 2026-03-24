Посол Келин: удар по Брянску повлечет «печальные последствия» для причастных

«Удар по гражданскому населению Брянска, унесший жизни восьми человек, был нанесен именно в тот момент, когда на украинском треке активизировались политико-дипломатические усилия. Эта террористическая выходка стала еще одним свидетельством истинных намерений кураторов киевского режима — сорвать мирный процесс. Подобная тактика кровавых провокаций используется ими всякий раз, когда появляются опасения, что разговор об урегулировании может наладиться», — сказал глава российской дипмиссии.
Он заметил, что «англичане, без участия которых применение ракет Storm Shadow попросту невозможно, решили напомнить как об Украине, так и о себе». «На фоне американо-израильских атак против Ирана Лондон также посчитал нужным “сыграть мускулами”, наглядно продемонстрировав смертоносность своих систем. Для Великобритании с ее великодержавными амбициями принципиально важно самоутвердиться в роли лидера антироссийских потуг, способного самостоятельно влиять на ситуацию», — сообщил Келин.
«Однако любые действия влекут последствия. И для всех, кто причастен к трагедии в Брянске, последствия будут самыми печальными», — предупредил российский дипломат.