Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Марочко: Киев расконсервировал советские паровозы для подвоза оружия и сил

Украинское командование для прикрытия своего имущества и подчиненных использует гражданское население, подцепляя к паровозам вагоны предприятия «Укрзализныця», сообщил военный эксперт.

ЛУГАНСК, 24 марта. /ТАСС/. Командование Вооруженных сил Украины из-за нехватки подвижного ж/д состава расконсервировало советские паровозы для перевозки военных грузов и солдат. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

«Украинское Минобороны из-за нехватки современного подвижного состава и дефицита электромощностей стало чаще использовать законсервированные советские паровозы для перевозки военных грузов и личного состава вооруженных формирований Украины. Следует отметить, что украинское командование для прикрытия своего имущества и подчиненных использует гражданское население, подцепляя к паровозам гражданские вагоны предприятия “Укрзализныця”, — сказал он, сославшись на собственные источники.