Источник: ВСУ отправляют инженерные войска на опорные пункты в Сумской области

В российских силовых структурах рассказали РИА Новости, что командование ВСУ отправляет на опорные пункты в Сумской области военнослужащих бригады поддержки инженерных войск.
«Командование ВСУ безуспешно стремится остановить наше продвижение в Сумском районе», — цитирует собеседника агентство.
Он добавил, что военные инженеры не только занимаются оборудованием позиций, но и заступают на дежурства на опорных пунктах.
Ранее сообщалось, что украинские военнослужащие, которые несколько недель назад завершили курс подготовки в Польше, бесследно исчезли в Сумской области.