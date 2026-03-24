Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Командование ВСУ приостановило ротации и отпуска военных в Сумской области

Командование 14-го армейского корпуса ВСУ отменило отпуска и плановые ротации военнослужащим 119-й отдельной бригады территориальной обороны в Сумской области, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в российских силовых структурах.

По их данным, решение связано с попытками стабилизировать обстановку на участке фронта до прибытия комиссии Генерального штаба Украины.

Как утверждается, подразделения продолжают формировать сводные боевые группы, в которые включают военнослужащих 119-й бригады и сотрудников 5-го пограничного отряда.

Ранее сообщалось, что руководство 14-го армейского корпуса стало объектом проверки со стороны Генштаба, военной контрразведки и Государственного бюро расследований Украины. По данным источников, речь идет о возможной передаче недостоверной информации о положении войск в Сумской области.

Читайте также: ПВО Киева могли усилить для возможной обороны резиденции Зеленского.