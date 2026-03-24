Командование ВСУ приостановило ротации и отпуска военных в Сумской области

Командование 14-го армейского корпуса ВСУ отменило отпуска и плановые ротации военнослужащим 119-й отдельной бригады территориальной обороны в Сумской области, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в российских силовых структурах.
По их данным, решение связано с попытками стабилизировать обстановку на участке фронта до прибытия комиссии Генерального штаба Украины.
Как утверждается, подразделения продолжают формировать сводные боевые группы, в которые включают военнослужащих 119-й бригады и сотрудников 5-го пограничного отряда.
Ранее сообщалось, что руководство 14-го армейского корпуса стало объектом проверки со стороны Генштаба, военной контрразведки и Государственного бюро расследований Украины. По данным источников, речь идет о возможной передаче недостоверной информации о положении войск в Сумской области.
