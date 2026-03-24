Ростех создал новый антидрон «ПРЕС-ВМ» для защиты автотранспорта

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Холдинг «Росэл» госкорпорации «Ростех» разработал антидроновое устройство «ПРЕС-ВМ» для защиты гражданского транспорта, работающего в потенциально опасных зонах. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации.
«Холдинг “Росэл” госкорпорации Ростех разработал анти-БПЛА устройство “ПРЕС-ВМ”, которое сочетает систему пассивной детекции и радиоподавления. Оно предназначено для защиты гражданского транспорта, работающего в потенциально опасных зонах. Компактный аппарат легко устанавливается на крыше даже легкового автомобиля и управляется с мобильных устройств. Разработкой и производством устройства в составе холдинга “Росэл” занимается научно-исследовательский институт “Вектор”, — информировали в пресс-службе.
Там уточнили, что пассивная детекция определяет наличие радиосигналов в широком диапазоне частот в радиусе 360 градусов. При этом она обеспечивает маскировку от радиолокационной разведки. Встроенная функция перехвата видеосигнала позволяет устройству распознавать тип дрона и с высокой точностью обнаруживать источник опасности. Такая система верификации дает возможность не реагировать на ложные цели и обеспечивает одинаково эффективную работу «ПРЕС-ВМ» в населенном пункте или в лесу. Встроенная система подавления глушит частоты, наиболее распространенные среди операторов дронов, тем самым делая невозможным управление беспилотником.
«Угрозы гражданским транспортным средствам быстро эволюционируют. Специалисты предприятий госкорпорации “Ростех” оперативно разрабатывают меры противодействия, и наше оборудование — одно из таких своевременных решений. Защита транспорта, передвигающегося по опасным районам, — важнейшая задача, которая решается при помощи “ПРЕС-ВМ”. Разработка испытана в том числе в зоне боевого соприкосновения. Наши производственные мощности позволят гибко выполнить заказы как на небольшие, так и на крупные партии этого новейшего оборудования», — сказал директор по развитию бизнеса НИИ «Вектор» Вячеслав Ляшук, слова которого приводит пресс-служба.
В Ростехе отметили, что изделие без сбоев работает в любую погоду и при температуре от −40 С до +40 градусов. Прибор достаточно компактный и весит всего 15 кг, что позволяет легко закрепить его на крыше автомобиля в обычном багажном коффере. В качестве электропитания устройства предусмотрены специальные аккумуляторы, также может быть использован усиленный генератор автотранспорта.