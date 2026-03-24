Ростех создал новый антидрон «ПРЕС-ВМ» для защиты автотранспорта

Там уточнили, что пассивная детекция определяет наличие радиосигналов в широком диапазоне частот в радиусе 360 градусов. При этом она обеспечивает маскировку от радиолокационной разведки. Встроенная функция перехвата видеосигнала позволяет устройству распознавать тип дрона и с высокой точностью обнаруживать источник опасности. Такая система верификации дает возможность не реагировать на ложные цели и обеспечивает одинаково эффективную работу «ПРЕС-ВМ» в населенном пункте или в лесу. Встроенная система подавления глушит частоты, наиболее распространенные среди операторов дронов, тем самым делая невозможным управление беспилотником.