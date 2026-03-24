Ангелы из ада: как учитель и тракторист спасли более тысячи раненых

— 14 августа 2025 года. Поселок Щербиновка, Константиновское направление. Нам поручили эвакуировать раненого офицера. На подходе к точке эвакуации подорвался на мине. Понял: о стопе можно забыть. Неподалеку под землей проходила бетонная труба. Говорю ребятам: забирайте офицера, он четвертые сутки мается, а я здесь перекантуюсь, — рассказывает Мурад. — Меня занесли в ту самую трубу у дороги. Лежу и думаю: «Дрон может прилететь в любой момент. Что останется после меня?». Ну и записал прощальное видео. А «птички» не летят. Значит, не настал мой час. Высунулся. Тихо. И пополз помаленьку. Километра три, то по-пластунски, то на получетвереньках карабкался, но вышел к своим…