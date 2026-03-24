Ангелы из ада: как учитель и тракторист спасли более тысячи раненых

Их боевая работа начинается там, где штурм закончился — среди развалин, в дыму и под вой дронов-камикадзе они, рискуя собой, выносят раненных с поля боя. Мурад Умаханов и Георгий Пхаладзе прошли через ад войны вместе. Один — учитель младших классов, другой — тракторист. Разные судьбы, разные национальности, но на СВО они стали братьями.
Мне удалось встретиться с ними в госпитале. Бойцы сидят напротив. Скромные парни, которые застенчиво улыбаются и с любопытством осматриваются по сторонам. Они отвыкли от мирной жизни — только недавно вернулись с передовой, и им всё здесь непривычно. Постепенно разговорились.
Мурад Умаханов, позывной Мура, родом из дагестанского города Избербаш. По специальности учитель младших классов, рисования и черчения, но в 2020-м подписал контракт и на СВО ушел кадровым военным. На Донбассе за хладнокровие его из наводчиков бронетранспортера перевели в группу эвакуации.
Его однополчанин Георгий Пхаладзе, позывной Грузин, попал в 103-й гвардейский полк по мобилизации. Вместе два товарища освобождали Марьинку, Георгиевку, Максимилиановку, Курахово, а потом Торецк.
В учебниках по тактической медицине не пишут, каково это — тащить раненого, когда над головой жужжит дрон-камикадзе, а под ногами в груде битого щебня или чертополоха лежат противопехотные мины.
— Эвакуация отчасти похожа на атаку, но штурмовики идут впереди, а уже потом за ними — мы. Иногда боевики специально подпускают медиков поближе, чтобы ударить наверняка. Красный крест для них — не символ милосердия, а напротив — первоочередная цель. Фашисты — они и есть фашисты, и им плевать на международные правила войны. В ВСУ даже выплачивают премиальные за уничтожение российских санитаров, — объясняет Мурад.
На технике уже никто не эвакуирует — слишком жирная цель. В ходу специальные тележки с велосипедным колесом и носилками или робот «Курьер». Часто раненых приходится выносить на себе. Бывали случаи, когда два-три километра преодолевали под налетами дронов за двое суток. Нужно было переждать — иначе и товарища погубишь, и сам сгинешь.
За три года боевых действий на счету группы Муры и Грузина более тысячи спасенных раненых. Поэтому бойцов группы эвакуации на фронте зовут «Ангелами». Каждая операция их уникальна, но один случай перевернул всю их жизнь.
— 14 августа 2025 года. Поселок Щербиновка, Константиновское направление. Нам поручили эвакуировать раненого офицера. На подходе к точке эвакуации подорвался на мине. Понял: о стопе можно забыть. Неподалеку под землей проходила бетонная труба. Говорю ребятам: забирайте офицера, он четвертые сутки мается, а я здесь перекантуюсь, — рассказывает Мурад. — Меня занесли в ту самую трубу у дороги. Лежу и думаю: «Дрон может прилететь в любой момент. Что останется после меня?». Ну и записал прощальное видео. А «птички» не летят. Значит, не настал мой час. Высунулся. Тихо. И пополз помаленьку. Километра три, то по-пластунски, то на получетвереньках карабкался, но вышел к своим…
Своими оказались однополчане, в том числе и раненый Грузин.
— Мы заходили в сторону Константиновки. Начал летать наблюдательный дрон. Решил откатиться назад, но тут по мне сработал камикадзе — промазал. Спрятался в камыши, но там напоролся на самодельную мину. Вот такую малепусенькую, размером с зажигалку. Ступню разворотило, пару пальцев оторвало. Добрел до лесополосы и там перевязался, а потом к своим пошел, и уже там с товарищами выносил раненого Мурада, — рассказал Георгий.
Фото: Из личного архива Мурада Умаханова.
Сейчас братья по крови демобилизованы по ранению. Георгий восстанавливается после четвертого ранения, а Мурад учится ходить на протезе. Признался: сначала было тяжело, но теперь без костылей справляется. Георгию тоже непросто — по ночам снится жужжание дронов врага, но боевому духу и воле к победе братьев по крови позавидует любой олимпиец.
— Как поставят спортивный протез, обязательно вернусь в армию. Буду учить новичков оказывать первую помощь. У меня нет медицинского образования, но за три года СВО многое освоил, и надо передать опыт другим. Ведь это спасет кому-то жизнь, — улыбаясь, говорит Мурад.
— Война научила главному: когда рядом беда, нет разницы, кем был в мирной жизни и на каком языке говоришь. Есть только задача и брат, которому нужна помощь и поэтому мы обязательно победим, — сказал Георгий.
Ключевой вопрос.
— А как там офицер, который раненный четверо суток ждал помощь? Уцелел?
— Вовремя вынесли. Медицина творит чудеса. нам от него потом привет передавали. Даст бог еще встретимся.