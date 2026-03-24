«В данный момент старания англичан сосредоточены на поддержании информационного шума вокруг Украины, чтобы вернуть к ней внимание международного сообщества. На прошлой неделе, например, в Лондон вновь привозили Владимира Зеленского. Он отметился бестолковым выступлением в парламенте с рекламой украинских наработок в области борьбы с беспилотниками, которые якобы можно использовать в странах Персидского залива», — сказал дипломат. Глава российской дипмиссии обратил внимание на придуманный газетой The Daily Telegraph лозунг для европейского турне Зеленского: «Не забудьте обо мне».