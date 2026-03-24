Посол Келин: Британия создает шум вокруг Украины, чтобы вернуть к ней внимание

ЛОНДОН, 24 марта. /ТАСС/. Великобритания не может обеспечить Украину вооружением в тех объемах, как хочет Киев, поэтому идет на организацию медийных поводов. Такое мнение в разговоре с корреспондентом ТАСС выразил посол РФ в Соединенном Королевстве Андрей Келин.
«В данный момент старания англичан сосредоточены на поддержании информационного шума вокруг Украины, чтобы вернуть к ней внимание международного сообщества. На прошлой неделе, например, в Лондон вновь привозили Владимира Зеленского. Он отметился бестолковым выступлением в парламенте с рекламой украинских наработок в области борьбы с беспилотниками, которые якобы можно использовать в странах Персидского залива», — сказал дипломат. Глава российской дипмиссии обратил внимание на придуманный газетой The Daily Telegraph лозунг для европейского турне Зеленского: «Не забудьте обо мне».
«Очевидно, что сейчас приоритетным направлением поставок американских ракет под системы Patriot, которые закупались для Киева, выступает Ближний Восток. В практическом плане Британия может нарастить производство отдельных видов продукции военного назначения, но отнюдь не в тех объемах, которые хотел бы получить Киев. В этих условиях остается организовывать Зеленскому “радушный прием”, — сообщил Келин.