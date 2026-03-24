Сеул заявил, что риторика КНДР мешает сосуществованию

Ким Чен Ын в своей речи подчеркнул, что до настоящего времени КНДР «ни разу не отвергала мир», однако обладание средством по защите мира и силой для его гарантирования является «наиболее ответственным» выбором, направленным не только на обеспечение собственной безопасности, но и на обеспечение спокойствия региона и международного сообщества. По его словам, только обладая мощной оборонной силой можно надежно обеспечить мирные условия для развития экономики и повышения благосостояния народа.