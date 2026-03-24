Сеул заявил, что риторика КНДР мешает сосуществованию

СЕУЛ, 24 мар — РИА Новости. Президентский офис Южной Кореи заявил, что риторика КНДР мешает мирному сосуществованию двух стран, и Сеул будет последовательно продвигать политику диалога и сотрудничества, передает агентство Рёнхап.

Источник: © РИА Новости

Лидер КНДР Ким Чен Ын в программной речи на первой сессии Верховного народного собрания КНДР 15-го созыва, официально объявил Южную Корею враждебным государством и пообещал беспощадную расплату без малейших колебаний за любые действия Южной Кореи, направленные против КНДР. Ким Чен Ын подчеркнул также и тот факт, что до настоящего времени КНДР «ни разу не отвергала мир».

«Правительство считает, что продолжение враждебной риторики не способствует мирному сосуществованию», — заявили в администрации Республики Корея.

Сеул подчеркнул, что правительство, имея «долгосрочное видение» ситуации, будет последовательно продвигать политику мирного сосуществования на Корейском полуострове.

«Путь, который может обеспечить стабильность и процветание как Севера, так и Юга на Корейском полуострове, заключается не во вражде и противостоянии, а в мирном сосуществовании через диалог и сотрудничество», — заявили в президентском офисе.

Ким Чен Ын в своей речи подчеркнул, что до настоящего времени КНДР «ни разу не отвергала мир», однако обладание средством по защите мира и силой для его гарантирования является «наиболее ответственным» выбором, направленным не только на обеспечение собственной безопасности, но и на обеспечение спокойствия региона и международного сообщества. По его словам, только обладая мощной оборонной силой можно надежно обеспечить мирные условия для развития экономики и повышения благосостояния народа.

Политическое руководство КНДР продолжает оставаться в центре внимания мировой общественности. Одним из ключевых лидеров страны считается Ким Чен Ын, возглавивший государство после смерти своего отца в 2011 году. Его политика направлена на укрепление военного потенциала, развитие экономики в условиях международных санкций и поддержание внутренней стабильности.
