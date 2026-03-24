Руководство Пентагона закрыло рабочую зону журналистов в своей штаб-квартире

ВАШИНГТОН, 24 марта. /ТАСС/. Военное министерство США предписало аккредитованным журналистам покинуть рабочие места в штаб-квартире ведомства после решения суда, признавшего нарушение Пентагоном прав сотрудников СМИ. Об этом говорится в опубликованном 23 марта заявлении помощника военного министра по связям с общественностью Шона Парнелла.
По его словам, Пентагон не согласен, но исполняет решение суда столичного округа Колумбия, удовлетворившего иск газеты The New York Times (NYT). Министерству было предписано восстановить пропуска семи корреспондентов издания и отменить введенные в октябре прошлого года ограничения на аккредитацию.
В связи с этим Пентагон распорядился немедленно закрыть располагавшуюся долгое время в штаб-квартире ведомства рабочую зону представителей СМИ. «Новое рабочее пространство будет создано в отдельном здании за пределами [штаб-квартиры] Пентагона, но на его территории, оно будет доступно по мере готовности», — заявил Парнелл.
Кроме того, руководство военного министерства ограничило допуск журналистов в Пентагон без сопровождения. Когда именно будет готова новая рабочая зона для сотрудников СМИ и где будут располагаться их рабочие места до этого момента, Парнелл не уточнил.
16 октября 2025 года агентство Associated Press сообщило, что несколько десятков журналистов решили сдать пропуска в военное министерство из-за ограничений по отношению к СМИ, введенных главой ведомства Питом Хегсетом. The New York Times назвала действия Хегсета «беспрецедентно враждебными», поскольку, по утверждению газеты, под его руководством Пентагон лишил ведущие СМИ помещений для работы, предоставив их консервативным изданиям, ограничил возможность репортеров свободно перемещаться по коридорам ведомства и ввел новые жесткие правила, которые могут привести к отзыву пресс-карт. В декабре NYT подала в суд на Пентагон, заявив, что ограничения на освещение военной тематики в СМИ нарушают конституционные права журналистов.