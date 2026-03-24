Руководство Пентагона закрыло рабочую зону журналистов в своей штаб-квартире

16 октября 2025 года агентство Associated Press сообщило, что несколько десятков журналистов решили сдать пропуска в военное министерство из-за ограничений по отношению к СМИ, введенных главой ведомства Питом Хегсетом. The New York Times назвала действия Хегсета «беспрецедентно враждебными», поскольку, по утверждению газеты, под его руководством Пентагон лишил ведущие СМИ помещений для работы, предоставив их консервативным изданиям, ограничил возможность репортеров свободно перемещаться по коридорам ведомства и ввел новые жесткие правила, которые могут привести к отзыву пресс-карт. В декабре NYT подала в суд на Пентагон, заявив, что ограничения на освещение военной тематики в СМИ нарушают конституционные права журналистов.