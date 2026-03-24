Kyodo: в Японии изучают вопрос о национализации военных заводов

Решение об этом предполагается принять в 2026 году, сообщило агентство.

ТОКИО, 24 марта. /ТАСС/. Правительство Японии начало изучение вопроса о национализации заводов по производству боеприпасов и вооружений с целью наращивания их выпуска и повышения потенциала длительного ведения военных действий. Решение об этом предполагается принять в 2026 году в рамках пересмотра основополагающих документов в сфере обеспечения безопасности, сообщает информационное агентство Kyodo.

Национализация военных заводов позволит обеспечить их прямое финансирование из государственного бюджета. При этом, согласно одному из вариантов, управление производством может быть оставлено в руках частного бизнеса.

В Японии до недавнего времени действовал запрет на экспорт вооружений, он и сейчас практически не осуществляется. Это вынуждает производить военную продукцию мелкими партиями, что повышает себестоимость и снижает рентабельность производства. В результате многие компании уходят из военной промышленности.

В японском министерстве обороны в последнее время выражают растущую обеспокоенность угрозой возникновения нехватки боеприпасов. По данным газеты «Никкэй», имеющихся запасов хватит максимум на два месяца интенсивных боевых действий.