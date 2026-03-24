РИА Новости: иностранцам в России доступны вакансии с зарплатой 380 тысяч рублей

Самые высокие зарплаты в России для иностранных работников достигают 380 тыс. рублей в месяц, пишет РИА Новости со ссылкой на данные Минтруда.
Как отмечает агентство, наибольший оклад — 380 тыс. рублей — предлагают председателю правления в Москве. Менеджеру по образовательной деятельности в Удмуртии готовы платить 302 863 рублей, директору по производству в Амурской области — 255 тыс. рублей.
Оклад в 250 тыс. рублей предлагают начальнику участка в строительстве в Красноярском крае, директору центра в Москве и вице-руководителю кружка в Татарстане. Вакансии с зарплатой 230 тыс. рублей открыты для прораба и начальника склада ГСМ в Красноярском крае, директора департамента в Москве и токаря в ЯНАО.
Минимальные предложения не превышают 25 тыс. рублей в месяц — такие вакансии размещены, в частности, во Владимирской и Самарской областях. Самая низкая зарплата — 23,5 тыс. рублей — указана для шеф-повара в Смоленской области.
Ранее стало известно, что Госдума приняла в первом чтении законопроект об ужесточении требований к работе мигрантов в России.