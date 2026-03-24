Пентагон выгнал журналистов из своей штаб-квартиры после решения суда

Пентагон распорядился закрыть рабочие места журналистов в штаб-квартире ведомства после решения суда, признавшего ограничения для СМИ незаконными, говорится в заявлении помощника министра обороны США по связям с общественностью Шона Парнелла.

По его словам, военное ведомство не согласно с вердиктом суда округа Колумбия, однако исполняет его. Ранее суд удовлетворил иск газеты The New York Times и обязал восстановить аккредитацию семи корреспондентов, а также отменить ограничения, введенные осенью 2025 года.

Вместе с этим Пентагон принял решение закрыть существовавшую в здании рабочую зону для представителей СМИ. Новое пространство планируется создать в отдельном здании на территории комплекса, однако сроки его готовности не уточняются.

Дополнительно введены ограничения на передвижение журналистов: доступ в здание Пентагона теперь возможен только в сопровождении.

Конфликт вокруг условий работы прессы в военном ведомстве продолжается с октября 2025 года, когда были ужесточены правила аккредитации. Тогда часть журналистов отказалась от пропусков в знак протеста. В декабре The New York Times обратилась в суд, заявив о нарушении конституционных прав сотрудников СМИ.

