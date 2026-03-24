В Ивановской области задержаны организовавшие незаконный оборот 1 млрд рублей

В Ивановской области задержаны 15 участников криминальной организации, организовавших незаконный оборот свыше 1 млрд рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Фигуранты действовали на территории нескольких субъектов России, ими руководили жители Ивановской и Московской областей.
«Они организовали незаконный оборот средств в размере более 1 млрд рублей в обход банковской системы России», — написала Волк на платформе MAX.
Сообщники использовали несколько схем, в том числе вывод денег за границу через иностранные коммерческие организации с конвертацией в криптовалюту. Они брали с клиентов комиссию, получив в качестве дохода свыше 125 млн рублей.
Задержанные подозреваются в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей в особо крупном размере. Возбуждено уголовное дело.
По местам их проживания и в офисных помещениях проведены обыски, в ходе которых изъяты деньги, документы и другие предметы в качестве доказательств.
В начале марта в Санкт-Петербурге сотрудники полиции пресекли деятельность подпольного банка, через который прошло около 250 млн рублей.