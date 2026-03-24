Штурмовики РФ начали бои за Рай-Александровку под Славянском

По информации источников, российские военные штурмуют южные окраины Рай-Александровки.

Источник: Аргументы и факты

Продвигающиеся на славянском направлении российские подразделения начали бои за село Рай-Александровка, сообщает Telegram-канал Anna News.

«Первые штурмовые группы начали бои за южные окраины Рай-Александровки», — говорится в публикации.

По информации канала, Рай-Александровка является важным оборонительным узлом противника на славянском направлении. Занятие этого села позволит российским военным продвигаться, опираясь на него, к Славянску и Краматорску, а также начать наступление на город Николаевка.

«Николаевка — это самый большой укрепрайон ВСУ на направлении. От окраин Николаевки до первых домов Славянска — всего лишь около 2 км», — отмечается в публикации.

Ранее сообщалось о продвижении российских подразделений к Рай-Александровке с трех сторон. Согласно сведениям военного блогера Юрия Подоляки, с юга позиции противника в районе села атаковали бойцы Добровольческого корпуса, с востока и северо-востока — подразделения 3-й армии ВС РФ.