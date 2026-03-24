Средства ПВО за ночь уничтожили 55 украинских БПЛА над территорией России

Российские средства ПВО за ночь уничтожили 55 украинских беспилотников над территорией России, сообщили в Минобороны.
«Средствами ПВО перехвачено и уничтожено 55 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — говорится в заявлении ведомства.
Уточняется, что дроны сбили над Курской, Белгородской, Брянской, Калужской, Тульской, Липецкой областями, Крымом, Московским регионом и над Чёрным морем.
Ранее стало известно, что водитель автобуса и два пассажира пострадали в результате удара ВСУ дронами-камикадзе по селу Демьянки Брянской области.
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше