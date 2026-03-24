WSJ: с базы Рамштайн ведется управление БПЛА для ударов по Ирану

Американская авиабаза Рамштайн в ФРГ является главным узлом в обеспечении командования и доставке техники для операции в Иране, заявила The Wall Street Journal.

Источник: Аргументы и факты

Расположенная в Германии американская авиабаза Рамштайн является главным узлом в обеспечении командования и доставке техники, боеприпасов и личного состава для военной операции США в Иране, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на немецких чиновников.

В частности, отмечается в публикации, с Рамштайн ведется управление ударными беспилотниками.

За последние недели американские БПЛА, а также бомбардировщики и суда обслуживались на военных базах в Великобритании, Франции, Италии, Греции, Португалии и других базах, помимо Рамштайн, в ФРГ, добавляет издание.

К слову, глава МИД Германии Йоханн Вадефуль подчеркивал, что операция США и Израиля против Ирана является отступлением от норм международного права и немецкие власти намерены бороться за его соблюдение, в том числе в ООН.

США и Израиль начали военную операцию против Ирана28 февраля. Под удары попали крупнейшие города страны, в том числе столица — Тегеран. Являвшийся на тот момент верховным лидером исламской республики аятолла Али Хаменеи погиб. Ираном было объявлено о масштабной ответной операции. Боевые действия затронули территории нескольких государств Ближнего Востока.

