WSJ: с базы Рамштайн ведется управление БПЛА для ударов по Ирану

Расположенная в Германии американская авиабаза Рамштайн является главным узлом в обеспечении командования и доставке техники, боеприпасов и личного состава для военной операции США в Иране, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на немецких чиновников.
В частности, отмечается в публикации, с Рамштайн ведется управление ударными беспилотниками.
За последние недели американские БПЛА, а также бомбардировщики и суда обслуживались на военных базах в Великобритании, Франции, Италии, Греции, Португалии и других базах, помимо Рамштайн, в ФРГ, добавляет издание.
США и Израиль начали военную операцию против Ирана28 февраля. Под удары попали крупнейшие города страны, в том числе столица — Тегеран. Являвшийся на тот момент верховным лидером исламской республики аятолла Али Хаменеи погиб. Ираном было объявлено о масштабной ответной операции. Боевые действия затронули территории нескольких государств Ближнего Востока.