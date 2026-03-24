Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп примет участие в приведении к присяге нового главы МВБ Маллина

Во вторник, 24 марта, Дональд Трамп примет участие в церемонии приведения к присяге нового министра внутренней безопасности (МВБ) Маркуйэна Маллина.

Источник: Аргументы и факты

Во вторник, 24 марта, американский лидер Дональд Трамп примет участие в церемонии приведения к присяге нового министра внутренней безопасности (МВБ) Маркуйэна Маллина.

Согласно расписанию, опубликованному Белым домом, мероприятие состоится в Овальном кабинете в 13:30 по местному времени (20:30 мск).

После церемонии глава государства проведёт два закрытых совещания по политическим вопросам: в 14:00 и 16:00 (21:00 и 23:00 мск), а в 17:00 (00:00 мск в среду) примет участие в закрытой церемонии подписания документов.

Напомним, назначение Маллина было утверждено сенатом США. Его предшественница Кристи Ноэм покинула пост министра внутренней безопасности после гибели двух протестующих в ходе рейдов антимигрантской полиции в Миннесоте. Это стало первым увольнением министра за текущий срок президентства Трампа.

Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
