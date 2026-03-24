Израиль и США нанесли удары по газовой инфраструктуре Ирана

Эти удары последовали за недавним заявлением президента США Дональда Трампа, который 21 марта пригрозил уничтожить несколько иранских электростанций, если Ормузский пролив не будет полностью открыт для прохода судов в течение двух суток. В ответ на это Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана предупредил, что в случае атаки на иранские энергообъекты последует удар по американской энергетической и информационной инфраструктуре в регионе.