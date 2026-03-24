Израиль и США нанесли удары по газовой инфраструктуре Ирана

Совместная атака Израиля и США нанесла удары по объектам газовой инфраструктуры Ирана. Как сообщает агентство Fars, под удар попали газораспределительная станция в Исфахане, расположенная в центральной части страны, а также газопровод, ведущий к электростанции в приграничном с Ираком городе Хорремшехр на юго-западе.
Информации о пострадавших не поступало, однако агентство отмечает, что был причинен материальный ущерб как самим объектам, так и расположенным поблизости жилым зданиям.
Эти удары последовали за недавним заявлением президента США Дональда Трампа, который 21 марта пригрозил уничтожить несколько иранских электростанций, если Ормузский пролив не будет полностью открыт для прохода судов в течение двух суток. В ответ на это Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана предупредил, что в случае атаки на иранские энергообъекты последует удар по американской энергетической и информационной инфраструктуре в регионе.
Напомним, что 28 февраля США и Израиль инициировали масштабную военную операцию против Ирана. Ударам подверглись крупнейшие города страны, включая столицу Тегеран. В Белом доме объяснили начало боевых действий необходимостью нейтрализовать ракетную и ядерную угрозы, исходящие от Тегерана.
В результате авиаударов погибли высшие иранские руководители, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи. В ответ Корпус стражей исламской революции объявил о начале масштабной ответной операции, в ходе которой удары были нанесены по территории Израиля, а также по американским объектам, расположенным в ряде стран региона: Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ, Омане, Саудовской Аравии и Сирии.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.