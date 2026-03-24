Глава ЕК не ответила на вопрос о роли США в ближневосточном конфликте

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уклонилась от прямого ответа на вопрос о роли США в ближневосточном конфликте и выступила за немедленный переход к переговорам.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уклонилась от прямого ответа на вопрос о роли США в ближневосточном конфликте и выступила за немедленный переход к переговорам. Об этом передает телеканал ABC.

По данным телеканала, во время общения с журналистами фон дер Ляйен не стала оценивать, начали ли Соединенные Штаты конфликт, который не смогут завершить. Вместо этого она обозначила необходимость прекращения боевых действий и запуска дипломатического процесса.

Она указала, что ситуация уже влияет на глобальные энергетические поставки. По ее словам, последствия конфликта ощущаются за пределами региона.

Параллельно в США обсуждают перспективы развития ситуации. Ранее сообщалось, что в администрации президента Дональда Трампа считают маловероятным сценарий смены власти в Иране, а также уничтожение его ядерной программы и ракетного потенциала.

На этом фоне, как уточняется, Белый дом рассматривает варианты политического заявления о достижении результата. Сам Трамп ранее в Мемфисе заявлял о готовности Ирана к заключению соглашения.

Кроме того, ранее появилась информация о планируемых сроках завершения конфликта. По этим данным, в США ориентируются на дату 9 апреля — к визиту американского президента в Израиль.

