Semafor: Израиль не участвует в возможных переговорах США и Ирана

Израиль в настоящее время не является непосредственным участником переговоров США и Ирана, о которых говорит американский президент Дональд Трамп, однако получает о них информацию, пишет Semafor.
«По-прежнему неясно, какую позицию занял бы Израиль в случае возможной сделки», — говорится в публикации.
Ранее Трамп заявил, что Соединённые Штаты и Иран за последние два дня провели очень позитивные переговоры. Он также утверждает, что контакты с Тегераном по решению разногласий продолжатся в течение текущей недели.
При этом иранское агентство Fars со ссылкой на источник пишет, что власти Ирана не имели каких-либо контактов с главой американской администрации.