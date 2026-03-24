Semafor: Израиль не участвует в возможных переговорах США и Ирана

Израиль в настоящее время не является непосредственным участником переговоров США и Ирана, о которых говорит американский президент Дональд Трамп, однако получает о них информацию, пишет Semafor.

«По-прежнему неясно, какую позицию занял бы Израиль в случае возможной сделки», — говорится в публикации.

Ранее Трамп заявил, что Соединённые Штаты и Иран за последние два дня провели очень позитивные переговоры. Он также утверждает, что контакты с Тегераном по решению разногласий продолжатся в течение текущей недели.

При этом иранское агентство Fars со ссылкой на источник пишет, что власти Ирана не имели каких-либо контактов с главой американской администрации.