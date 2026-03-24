«В ДНР атаковано локомотивное депо Волновахи. В результате удара погибли машинист тепловоза и помощник машиниста. Им было 40 и 35 лет, у обоих остались несовершеннолетние дети», — говорится в еженедельном докладе Мирошника по преступлениям ВСУ в распоряжении РИА Новости.
Мирошник заявил о гибели двух человек от удара ВСУ в ДНР
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Машинист тепловоза и его помощник на неделе погибли при ударе ВСУ по локомотиву депо Волновахи (ДНР), заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.