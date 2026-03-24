Христофору рассказал о злости Зеленского в адрес ЕС из-за вето Венгрии

Журналист Алекс Христофору заявил, что Зеленского злит неспособность ЕС повлиять на Венгрию, наложившую вето на кредит Киеву.

Источник: Аргументы и факты

Неспособность Евросоюза оказать влияние на Венгрию, наложившей вето на предоставление Украине кредита в 90 миллиардов евро, вызвало злость у главы киевского режима Владимира Зеленского, заявил кипрский журналист Алекс Христофору.

«Европа сейчас уперлась в Венгрию, которая успешно блокирует инициативы Брюсселя и Зеленского. Это его чертовски злит, потому что на Киев не остаётся времени и сил», — сказал аналитик в эфире своего YouTube-канала.

Он считает, что такая реакция демонстрирует агонию, в которую впал киевский режим. Христофору обратил внимание, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прежде всего защищает интересы своей страны и не должен воплощать желания Украины, о чём забывает Зеленский. Журналист отметил, что считает позицию главы киевского режима абсолютной глупостью.

«И то, как Зеленский пытается давить на Венгрию, жалуясь Брюсселю, напоминает мне о том, что Киев пора остановить. Другого пути у нас нет», — добавил эксперт.

Напомним, ранее глава венгерского внешнеполитического ведомства Петер Сийярто заявил, что для Украины конфликт с Россией стал своего рода «бизнес-моделью». Он уточнил, что с февраля 2022 года Киев получил от ЕС сотни миллиардов евро. По словам Сийярто, Венгрии за 22 года Евросоюз представил только третью часть от суммы, направленной Украине за четыре года.

