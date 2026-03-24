Келин пообещал самые печальные последствия для причастных к удару по Брянску

Всех, кто причастен к удару ВСУ по Брянску 10 марта, который был бы невозможен без участия британских специалистов, ожидают самые печальные последствия, заявил посол России в Великобритании Андрей Келин.

Келин отметил, что имеющей «великодержавные амбиции» Великобритании «важно самоутвердиться в роли лидера антироссийских потуг», якобы способного самостоятельно влиять на ситуацию.

«На фоне американо-израильских атак против Ирана Лондон также посчитал нужным “сыграть мускулами”, наглядно продемонстрировав смертоносность своих систем», — цитирует его ТАСС.

Однако любые действия влекут последствия, предупредил посол России.

«И для всех, кто причастен к трагедии в Брянске, последствия будут самыми печальными», — заключил он.

ВСУ 10 марта нанесли массированный удар по городу Брянску с использованием семи крылатых ракет Storm Shadow. Погибли шесть человек, 37 получили ранения.

В стационарах остаются 12 человек, трое из них находятся в тяжёлом состоянии.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше