Келин пообещал самые печальные последствия для причастных к удару по Брянску

Всех, кто причастен к удару ВСУ по Брянску 10 марта, который был бы невозможен без участия британских специалистов, ожидают самые печальные последствия, заявил посол России в Великобритании Андрей Келин.
Келин отметил, что имеющей «великодержавные амбиции» Великобритании «важно самоутвердиться в роли лидера антироссийских потуг», якобы способного самостоятельно влиять на ситуацию.
«На фоне американо-израильских атак против Ирана Лондон также посчитал нужным “сыграть мускулами”, наглядно продемонстрировав смертоносность своих систем», — цитирует его ТАСС.
Однако любые действия влекут последствия, предупредил посол России.
«И для всех, кто причастен к трагедии в Брянске, последствия будут самыми печальными», — заключил он.
ВСУ 10 марта нанесли массированный удар по городу Брянску с использованием семи крылатых ракет Storm Shadow. Погибли шесть человек, 37 получили ранения.
В стационарах остаются 12 человек, трое из них находятся в тяжёлом состоянии.